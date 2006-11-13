Гайдук не пребывает в эйфории от работы Януковича

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Виталий ГАЙДУК не пребывает в “эйфории” от ста дней работы правительства Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в эфире телеканала “1+1”.

“Если оценивать правительство за 100 дней, то я думаю, что есть и позитивные сдвиги... Если давать оценку с точки зрения вопросов, за которые я отвечаю... то пока еще у меня нет такой эйфории, чтобы дать какую-либо положительную оценку состоянию”, - сказал В.ГАЙДУК.

Свои слова секретарь СНБО объяснил тем, что вопросы национальной безопасности заключаются “не только во внешних аспектах деятельности правительства, а в первую очередь, во внутренних аспектах”. К таким он отнес вопросы экономической энергетической, экологической, научно-технологической безопасности, и тому подобное.

Отвечая на вопрос, существует ли нынче какая-либо угроза нацбезопасности Украины в деятельности правительства В.ЯНУКОВИЧА, В.ГАЙДУК ответил: “К сожалению, насколько я понимаю, правительство пытается пойти по ситуации, ему знакомой – 2003-2004 годов”.

Настраивая свою деятельность на высокие достижения в экономическом росте, по убеждению В.ГАЙДУКА, такой путь, избранный правительством, не “приведет к успеху, поскольку экономика Украины, с точки зрения национальной безопасности, нуждается в коренных структурных изменениях”.

По словам секретаря СНБО, “чем выше будут темпы роста экономических показателей, эти изменения нужно будет все равно проводить, но это будет сделать значительно сложнее, поскольку многие сектора экономики нуждаются в серьезных инвестициях”.

По мнению В.ГАЙДУКА, на сегодня Украина находится в «ситуации системной неопределенности», которая может привести к каким-либо векторам изменений, в том числе и регрессным.