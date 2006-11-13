Почему Ахметов с деревьями разговаривает

Газета «Дело», взяв интервью у Рината Ахметова, которое касалось темы возвращения Щербаня в Украину и 100 дней Януковича, вдруг в самом конце задала каверзный вопрос: «Когда вы последний раз плакали от счастья?»

И тут самый богатый человек страны неожиданно ответил: «Не помню. Но от счастья плакал, а от горя я не плачу. Когда мне трудно, я сжимаюсь. С деревьями разговариваю».

По материалам Обком