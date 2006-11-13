Янукович пообещал не идти в оппозицию к Ющенко

Премьер Виктор Янукович подчеркивает, что в договоренностях с Россией по газу на 2007 год нет политической составляющей.

"Политической составляющей никакой не было, и нет, и не будет", - сказал он в интервью каналу ICTV в воскресенье вечером.

По словам Януковича, дополнительных политических обязательств перед Россией "никто не принимал и не будет принимать".

"Соглашения были подписаны на уровне субъектов хозяйствования. Мы проводили работу благоприятствования этому процесса и достигли той цели, которую ставили", - отметил премьер.

Комментируя свои дальнейшие отношения с президентом после того, как "Наша Украина" объявила о переходе в оппозицию, Янукович сказал: "Я никогда не буду в оппозиции к президенту".

"Сознательно президент никогда не будет препятствовать развитию страны. Поэтому мы обречены быть партнерами", - подчеркнул Янукович.

Украинская правда