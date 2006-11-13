Гайдук проведет первое заседание СНБО

Первое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится в следующую пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера в эфире телеканала “1+1” секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК.

По его словам, на этом заседании должны быть рассмотрены 5 вопросов, среди которых о реформировании жилищно-коммунального хозяйства.

Отвечая на вопрос, почему до сих пор с момента назначения нового руководства Совбеза не состоялось ни одного заседания, В.ГАЙДУК объяснил, что «заседания не проводятся из чистого листа». При этом он прибавил, что надеется на принятие на следующем заседании решения, чтобы в дальнейшем СНБО собирался в каждое третье воскресенье месяца.

В.ГАЙДУК отметил, что на следующее заседание СНБО готовятся вопросы, посвященные проблемам газовой сферы Украины и возмещению НДС. В контексте последней позиции В.ГАЙДУК подчеркнул, что Украина является уникальной, поскольку смогла создать из этого налога «уникальное явление».

Как объяснил секретарь СНБО, начиная с 1997 года, когда был введен НДС, в закон о НДС было внесено 641 изменение. На сегодня значительной проблемой является неопределенность «или административная регуляция и с точки зрения самой администрации этого налога», отметил В.ГАЙДУК. По его словам, существуют много факторов, влияющих на это.

Вместе с тем он сообщил, что цифры, относящиеся к невозмещенному НДС (10 млрд. грн) не отвечают действительности.