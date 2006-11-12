Витренко отметилась в Южной Осетии

Президентские выборы в Южной Осетии и референдум о независимости проходят без каких-либо нарушений и могут стать примером для многих европейских стран, считает лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья ВИТРЕНКО, возглавляющая украинскую группу наблюдателей на выборах главы непризнанной республики.

Как передает РИА «Новости», сегодня состоялась встреча международных наблюдателей с действующим главой Южной Осетии Эдуардом КОКОЙТЫ.

«В беседе с президентом все наблюдатели отметили необычайно высокую явку избирателей и практически полное отсутствие, каких-либо нарушений в процессе волеизъявления народа. Международные наблюдатели признали, что на данный момент голосование по референдуму и выборам происходит по всем нормам международного права», - сообщила журналистами Н.ВИТРЕНКО.

В свою очередь, наблюдатель от Венесуэлы Луис Таскон ГУТИЕРЕС заявил, что обязательно передаст просьбу о международном признании Южной Осетии лично президенту Венесуэлы Уго ЧАВЕСУ.

За ходом референдума и выборов президента Южной Осетии наблюдают представители 11 стран, в частности, Германии, Польши, Испании, Венесуэлы, Иордании, Украины, России, а также из Приднестровья и Абхазии.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье в Южной Осетии проходят выборы главы непризнанной республики и референдум о независимости.

На пост президента претендуют четыре кандидата. Это нынешний глава государства Э.КОКОЙТЫ, глава администрации Цхинвальского района Инал ПУХАЕВ и ответственный сотрудник Смешанной контрольной комиссии по урегулированию в зоне грузино-осетинского конфликта Леонид ТИБИЛОВ, а также безработный Олег ГАБОДЗЕ.

На референдуме гражданам непризнанной республики предлагают ответить на вопрос: "Согласны ли вы с тем, чтобы республика Южная Осетия сохранила свой нынешний статус независимого государства и была признана международным сообществом?"

Всего в списках избирателей на выборах президента Южной Осетии числятся свыше 55 тысяч человек, из них около 20 тысяч (в основном беженцы) смогут проголосовать в Северной Осетии, где для этого созданы шесть избирательных участков. на территории неподконтрольных Цхинвали грузинских сел избирательных участков нет. Проживающие в этих селах грузины смогут проголосовать на близлежащих избирательных участках, расположенных на территории, контролируемой властями Южной Осетии.

Уже можно сказать, что выборы президента Южной Осетии и референдум о независимости состоялись.

По последним данным, порог явки в 50% преодолен - проголосовало свыше 64% избирателей.

Параллельно с официальными выборами в грузинских селах Южной Осетии, неподконтрольных Цхинвали, проходят альтернативные выборы, организованные Грузией. В альтернативном Центризбиркоме на 11 ноября для участия в этих выборах зарегистрировано свыше двух тысяч избирателей.

Наряду с выборами президента, они должны будут ответить на вопрос альтернативного референдума - "Согласны ли вы, чтобы начались переговоры с Грузией о федеральном устройстве государства".