Европейский Союз расширяться не планирует

Европейский Союз больше не будет расширяться – ни в среднесрочном, ни в долгосрочном плане.

Как передает РИА “Новости”, об этом говорится в разработанной Еврокомиссией Стратегии интеграции. Хотя конкретные временные рамки этой паузы в расширении не обозначены, наблюдатели полагают, что процесс вступления государств может быть возобновлен лишь после 2010 года.

В Еврокомиссии все объясняют определенной усталостью, которую испытывают от присоединения новых стран-членов в западноевропейских столицах.

На внесение корректив в политику расширения ЕС, в частности, существенным образом повлиял отказ французов и голландцев одобрить в ходе национальных референдумов Конституцию ЕС, скрепленную подписями глав государств и правительств 25 нынешних стран-членов организации.

Это произошло, несмотря на широко пропагандируемый Еврокомиссией политический и социально-экономический эффект от последнего этапа расширения ЕС, когда в мае 2004 года в этот элитный европейский клуб были приняты десять стран Восточной и Центральной Европы.

"Процесс расширения не является скоростным поездом, это, скорее, "Восточный экспресс", который представляет собой не экспресс, но поезд, движущийся по своему расписанию, где качество обслуживания и безопасности пассажиров выходит на первый план", - заявил в этой связи еврокомиссар по расширению ЕС Оли РЕН.

"Важно, чтобы поезд оставался на рельсах", - добавил он, имея в виду будущее процесса расширения ЕС.

На сегодняшний день в список потенциальных кандидатов помимо Турции, Хорватии и Македонии (они получили официальный статус кандидатов), включены также Албания, Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия.

Таким образом последними, кто вступит в ЕС перед паузой, будут Болгария и Румыния. Они станут официальными членами ЕС с начала следующего года.