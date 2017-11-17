ГПУ завершает досудебное расследование в отношении Лавриновича - Горбатюк

Следователи Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершают досудебное расследование в отношении бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича, которого подозревают в захвате государственной власти.

Об этом сообщил начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"По Лавриновичу мы собираемся завершать", - заявил он.

Горбатюк уточнил, что, по данным следствия, в уголовном производстве по факту захвата власти бывший президент Украины Виктор Янукович выступает организатором. "Там вроде бы организатор - это Янукович, а Лавринович свою часть выполнил по публикации Конституции 1996 года Министерством юстиции", - сказал Горбатюк.

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При этом он не назвал дату завершения досудебного расследования.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о конституционном перевороте 2010 года, приведшему к захвату власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

Подозреваемыми в этом уголовном производстве является экс-президент Виктор Янукович и экс-министр юстиции Лавринович. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий).

Луценко объяснил, что Янукович и Лавринович подозреваются в захвате государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения Верховной Рады, изменению действующей Конституции путем внесения в госреестр нормативно-правовых актов текста Конституции в редакции 1996 года и ее официального опубликования.

15 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Департамента спецрасследование Главного следственного управления ГПУ об избрании меры пресечения Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 2 ноября, без права внесения залога. 27 сентября Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского районного суда и постановил освободить Лавриновича.