Артеменко назвал «консолидирующее звено» съезда НСНУ

Народный депутат фракции «Наша Украина» Юрий АРТЕМЕНКО считает, что член Президиума НСНУ Петр ПОРОШЕНКО стал «консолидирующим звеном» на втором этапе ІІІ съезда партии «Народный Союз «Наша Украина».

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН, комментируя результаты вчерашнего съезда НСНУ в Киеве.

По мнению Ю.АРТЕМЕНКО, позиция П.ПОРОШЕНКО относительно новой системы избрания руководства партии стала решающей для съезда. «Убежден, что до этого выступления каждый в зале чувствовал угрозу раскола партии из-за недоразумения и кадровые вопросы. Но предложения Петра ПОРОШЕНКО продемонстрировали, что нынешнее руководство партии ради ее будущего готово оставить должности и дать возможность партии обновиться», - отметил Ю.АРТЕМЕНКО. Впрочем, как считает депутат, полное обновление руководства партии может привести к тому, что партия потеряет профессиональных менеджеров, и, как следствие, уступит оппонентам.

«Мы были близки к тому, чтобы потерять сильную и действенную партию. К счастью, этого не произошло. И львиная доля заслуги этого принадлежит Петру ПОРОШЕНКО, который в кризисный момент взял инициативу в собственные руки”, - отметил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, после длительной дискуссии на съезде по поводу избрания лидера НСНУ П.ПОРОШЕНКО призвал ввести процедуру предварительного избрания председателя на региональном уровне.

В частности, он предложил делегатам избрать предложенный состав Совета партии и дать поручение Совету провести праймериз, в ходе которого определить наиболее популярных членов партии среди всех партийцев, после чего на следующем съезде весной 2007 года изменить руководство партии.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что нельзя затрагивать вопрос избрания председателя партии сейчас на съезде: «Мы можем протянуть ПОРОШЕНКО, КАТЕРИНЧУКА или БЕССМЕРТНОГО, но этот зал будет расколот», - сказал он.

Также П.ПОРОШЕНКО отметил, что если делегаты проголосовали за признание работы Совета партии неудовлетворительной, то они могут предлагать создать новый состав Совета партии, не включая в него тех, кто работал в предыдущем составе Совета партии и нынешних народных депутатов.

В то же время П.ПОРОШЕНКО отметил, что такой подход может привести лишь к расколу партии.

После этого съезд НСНУ избрал Совет партии в составе 214 человек. Сохранили свои места в Совете Роман БЕССМЕРТНЫЙ, П.ПОРОШЕНКО, Николай МАРТЫНЕНКО, Давид ЖВАНИЯ, Александр ТРЕТЬЯКОВ, Роман ЗВАРИЧ и другие известные политики.

Было запланировано, что 16 ноября состоится заседание Совета НСНУ, на котором, в соответствии с уставом партии, должен быть избран председатель Совета партии.