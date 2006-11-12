Янукович поможет Тарасюку уйти

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ намерен инициировать перед Президентом Виктором ЮЩЕНКО и Верховной Радой вопрос увольнения Бориса ТАРАСЮКА с должности министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вечером 11 ноября в интервью телеканалу «Интер».

«Я сейчас однозначно поставлю вопрос перед Президентом и парламентом», - сказал премьер.

В.ЯНУКОВИЧ, в частности, высказал недоумение по поводу позиции Б.ТАРАСЮКА относительно оппозиционности действующему правительству.

«Как я могу относиться к министру, который заявил, что он в оппозиции к правительству? А что это значит? Это значит, что он не согласен с программой правительства. Но если ты мужчина, если у тебя есть принципы, напиши сам заявление и уйди. А если нет – и ты этого не хочешь делать, конечно же, мы тебе поможем. Это однозначно», - сказал премьер. (УНИАН: 6 ноября Б.ТАРАСЮК заявлял, что он «не в оппозиции к правительству, а партия, председателем которой я являюсь (Народный рух Украины), в оппозиции к большинству в Верховной Раде»).

Кроме того, премьер сообщил, что «благодаря позиции» МИД, была сорвана его встреча с генеральным секретарем Совета Европы Терри ДЭВИСОМ. В частности, премьер сообщил, что встреча была сорвана из-за того, что председатель Совета Европы «задержался на ленче у министра иностранных дел».

«Это вопрос международных отношений. И когда сидит человек такой недобросовестный и безответственный, как Б.ТАРАСЮК, он думает, что В.ЯНУКОВИЧУ делает плохо? Он делает плохо стране», - отметил премьер. (УНИАН: запланированная на 6 ноября встреча в Киеве Т.ДЭВИСА с В.ЯНУКОВИЧЕМ не состоялась. Народный депутат Анна ГЕРМАН объяснила, что встреча не состоялась из-за Б.ТАРАСЮКА. В то же время в Офисе Генсека Совета Европы сообщили, что Т.ДЭВИС не смог встретиться с В.ЯНУКОВИЧЕМ из-за изменившихся планов украинского премьера, который решил принять участие в церемонии возложения цветов по случаю освобождения Киева от нацистской оккупации),

Что же касается министра обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, то В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что он располагает справкой об итогах проверки Главным контрольно-ревизионным управлением, в которой зафиксирована масса нарушений в использовании военного имущества.

При этом премьер подчеркнул, что в данном вопросе следует дождаться выводов правоохранительных органов.

«Я не хочу об этом говорить до тех пор, пока мы не получим соответствующие выводы правоохранительных органов, а, возможно, и суда», - сказал премьер.