САП получило материалы относительно возможной коррупции в НАПК - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро передало в Специализированную антикоррупционную прокуратуру материалы о возможном совершении служащими НАПК коррупционных деяний.

Об этом ТСН.uа сообщили собственные источники в САП.

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«Материалы привезли в 16.30. В них скрины переписок с мобильного телефона», - отметил собеседник.

Речь идет о материалах уголовного производства, базирующиеся на скринах переписки руководительницы Департамента финансового контроля НАПК Анны Соломатиной и сотрудника Администрации президента Алексея Геращенкова в WhatsApp.

Вчера, 16 ноября, во время заседания комитета ВРУ по вопросам предотвращения коррупции Соломатина заявила, что переписка приобщена к материалам следствия.

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Анна Соломатина, которая написала заявление об увольнении и сейчас находится на больничном, заявила, что руководство и члены Агентства фальсифицируют результаты проверок электронных деклараций.

Она утверждает, что "НАПК не является самостоятельным органом, а полностью контролируемый властью".

"Меня лично с двумя коллегами вызвали в Администрацию президента в сентябре этого года - так называемый куратор по НАПК предлагал, чтобы все проверки, проекты решений, которые будут вынесены на заседание НАПК, в первую очередь, рассматривались в Администрации президента, а потом уже на заседаниях НАПК", - заявила Соломатина.

Позже в НАБУ заявили о расследование возможных фальсификаций в НАПК.

В НАПК сообщили, что направят в суд исковое заявление с требованием опровержения информации о возможных фальсификациях проверок деклараций.