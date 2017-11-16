НАПК отказалось проверять декларацию Гелетея

Национальное агентство по предотвращению коррупции отказало "Центру противодействия коррупции" в проверке электронной декларации за 2016 год руководителя Управления государственной охраны Валерия Гелетея.

Об этом сообщает сайт "Центра противодействия коррупции".

В ЦПК объяснили, что обратились к НАПК по поводу проверки "после того, как журналисты программы «Схемы» выяснили, что его семья пользуется элитным автомобилем Audi Q7 2016, которого нет в декларации чиновника".

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Однако в НАПК им сообщили, что "этих оснований для проверки декларации - недостаточно".

"Поскольку в сюжете, на который содержится ссылка в сообщении, зафиксировано пользование членами семьи субъекта декларирования транспортным средством в 2017 году, указанная информация может быть проверена после представления декларации за 2017 год", - говорится в ответе за подписью председателя НАПК Натальи Корчак.