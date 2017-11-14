В Transparency International призвали отстранить Корчак на время расследования

Transparency International Украина призывает Кабинет министров отстранить от исполнения обязанностей на время проведения расследования о злоупотреблениях служебным положением главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталью Корчак, говорится в сообщении на сайте организации.

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Сегодня, 14 ноября, состоялась пресс-конференция руководителя департамента финансового контроля НАПК Анны Соломатиной, которая предоставила факты вероятного участия Корчак не только в фальсификациях проверок электронных деклараций, но и небрежного отношения председателя к своим обязанностям, передает ZN.UA.

Отмечается, что соответствующие документы, после полного игнорирования со стороны прокуратуры, были предоставлены Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ). Детективы начали досудебное расследование по факту совершения должностными лицами НАПК действий с целью возможного получения взятки в особо крупных размерах, совмещенной с вымогательством.

В TI Украина подчеркнули, что пребывание председателя НАПК в должности дает ей возможность влиять на сотрудников НАПК, свидетелей в процессе расследования, и процедуру следственных действий в целом, поэтому это решение соответствует международным стандартам невозможности вмешательства в следственные действия со стороны процесса.

"Мы призываем не повторять ошибку августа 2016 года, когда из-за непрофессионализма и зависимости руководства НАПК едва не была сорвана процедура получения безвизового режима между Украиной и ЕС. Именно тогда непрофессиональная работа председателя НАПК сорвала запуск системы электронного декларирования, но результаты служебного расследования со стороны Кабмина этой ситуации были засекречены от общественности и никаких кадровых решений не было принято", - заявил исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

В организации также отметили, что полная ответственность за сохранение на посту Корчак на время расследования, а затем и вероятный срыв следствия, будет ложиться на руководство правительства. Как и дальнейшая дискредитация самой идеи предотвращения коррупции при поддержке НАПК со стороны международных доноров до момента отстранения дискредитированного руководства этого органа, сказано в сообщении.