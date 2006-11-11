Бессмертный: весной состоится объединительный съезд НСНУ

Председатель совета партии “Народный Союз “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ не исключает, что весной состоится объединительный съезд НСНУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ сказал на съезде партии сегодня.

По его словам, очевидно, что весной придется проводить еще один съезд НСНУ. Он не исключает, что на этом съезде может состояться объединение НСНУ с другими политическими силами. «Возможно, 2-3 флага будут поставлены с нашим.... и тогда на объединительном этапе мы сможем дать ответ на некоторые вопросы», - в частности, сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.