Порошенко предлагает прибегнуть к праймериз и собраться весной

Член политсовета “Народного Союза “Наша Украина” Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что готов отказаться от каких-либо должностей в НСНУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО заявил сегодня на втором этапе III съезда НСНУ.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что если делегаты проголосовали за признание работы совета партии неудовлетворительной, они могут предлагать создать новый состав совета партии, не включая в него тех, кто работал в предыдущем составе совета партии и нынешних народных депутатов.

В то же время П.ПОРОШЕНКО отметил, что такой подход может привести лишь к расколу партии. Он также предложил депутатам отнестись к вопросу избрания руководства по-другому: сегодня избрать предложенный состав совета партии и дать поручение совету провести праймериз, в ходе которого определить наиболее популярных членов партии среди всех партийцев, после чего на следующем съезде весной 2007 года изменить руководство партии.

«Изберите совет и дайте поручение начать праймериз, через праймериз определить до весны лидера и весной соберите съезд и изберите того лидера, и вы будете иметь основания считать, что партия себя спасла», - сказал П.ПОРОШЕНКО.