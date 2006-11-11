Съезд НСНУ приступил к избранию Совета партии

Выступает глава прежнего Совета

Съезд политической партии "Народный Союз “Наша Украина" принял решение начать избрание членов совета партии. Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 653 делегата съезда. На данное время председатель совета политической партии "Народный Союз “Наша Украина" Роман БЕССМЕРТНЫЙ выступает по этому вопросу.

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