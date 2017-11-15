Обращение к Кабмину о разрыве дипотношений с РФ не включили в законопроект о реинтеграции Донбасса - нардеп

Обращение к Кабинету министров о разрыве дипломатических отношений с Россией не включили в законопроект о реинтеграции Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

"Сознательно мы не включили обращение к Кабинету министров инициировать разрыв дипломатических отношений, потому что дипломатические отношения, факт их установки, - это исключительно полномочия исполнительной ветви власти, а именно субъекта - министра иностранных дел", - сказал депутат.

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Он пояснил, что это сделано для того, чтобы никто в дальнейшем не смог обжаловать, в частности, в Конституционном суде, конституционность этого законодательного акта или отдельных его положений.

"Конституция Украины гарантирует независимость ветвей власти: судебной, исполнительной и законодательной ветви власти. И любое нарушение этих норм может считаться формой неконституционных правоотношений", - отметил Винник.

В связи с этим, добавил он, законодательный акт может быть признан незаконным или неконституционным.

"Понимая потенциальные претензии, иски, которые Российская Федерация через своих агентов влияния или «5-ю колонну» в Украине в связи с принятием этого резонансного, на ее взгляд, законодательного акта, будет подавать в Украине, мы максимально пытались вычистить (законопроект - УНИАН) от каких-либо зацепок, щелей, для того, чтобы эту идею реализовать", - констатировал секретарь комитета.