Голосование о смене названия НСНУ практически сорвано

Делегаты съезда партии «Народный Союз «Наша Украина» не поддержали предложение о переименовании партии НСНУ в «Нашу Украину».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 442 делегата, против – 64, воздержались – 11, а 425 - не приняли участия в голосовании.

На данное время в зале звучат крики, свист.

Ряд делегатов заявили, что они не доверяют подсчетам результатов голосования, и член НСНУ Павел КАЧУР предложил еще раз провести голосование по вопросу о процедуре избрания председателя совета партии.