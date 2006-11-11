Регионалы кричат ”Ганьба!” на съезде Нашей Украины

Съезд «Народного Союза «Наша Украина» не поддержал предложение избирать председателя партии съездом.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, за внесение изменений в устав партии, которыми предлагалось, чтобы председатель партии избирался съездом, проголосовали 660 делегатов, против - 294, воздержались - 57, для положительного голосования нужно 849 голосов.

Против этого решения голосовали практически все члены президиума, включая Романа БЕССМЕРТНОГО, Петра ПОРОШЕНКО, а Юрий ЕХАНУРОВ и Михаил ПОЛЯНЧИЧ воздержались.

Согласно действующей норме устава съезд избирает Совет партии, который из своего состава избирает председателя Совета партии.

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