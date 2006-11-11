Регионалы кричат ”Ганьба!” на съезде Нашей Украины

18:58, 11 ноября 2006
Политика
874 0

Избрание главы партии не набирает двух третей

Съезд «Народного Союза «Наша Украина» не поддержал предложение избирать председателя партии съездом.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, за внесение изменений в устав партии, которыми предлагалось, чтобы председатель партии избирался съездом, проголосовали 660 делегатов, против - 294, воздержались - 57, для положительного голосования нужно 849 голосов.

Против этого решения голосовали практически все члены президиума, включая Романа БЕССМЕРТНОГО, Петра ПОРОШЕНКО, а Юрий ЕХАНУРОВ и Михаил ПОЛЯНЧИЧ воздержались.

Согласно действующей норме устава съезд избирает Совет партии, который из своего состава избирает председателя Совета партии.

Представители ряда региональных организаций скандируют «Ганьба!».

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter