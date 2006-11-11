Съезд НСНУ о недоверии правительству и координации с БЮТ

Делегаты ІІІ съезда партии “Народный Союз Наша Украина” поручили своим народным депутатам инициировать рассмотрение в Верховной Раде резолюции о недоверии правительству, что будет иметь следствием его отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в решении съезда НСНУ «Об оппозиционной деятельности партии», за которое проголосовали 1189 делегатов, против – 3, воздержались – 7.

В этом документе также подтверждено решение Совета партии о переходе «в системную оппозицию к антикризисной коалиции и действующему правительству Украины». Согласно этому решению, «Наша Украина» является политической силой, «которая находится в оппозиции к действующему правительству и, в то же время, является единственной пропрезидентской парламентской политической партией». В то же время в документе отмечено, что «Наша Украина» переходит в оппозицию к правительству и коалиции, «а не ко всей системе власти».

В данном документе также речь идет о необходимости формирования оппозиционного правительства, в основе программы деятельности которого должно быть соглашение о создании Коалиции демократических сил.

Кроме того, в решении съезда отмечается необходимость поручить председателю Совета НСНУ обратиться к участникам блока «Наша Украина» в парламенте – ПППУ, НРУ, ХДС, УРП «Собор», КУН - с призывом о начале создания единой мощной политической силы. Также председателю Совета партии и народным депутатам от партии поручено провести переговоры и обеспечить координацию своих действий в Верховной Раде с БЮТ.

В то же время в решении отмечено, что «мы категорически против любого монополизма, как во власти, так и в оппозиции». Председателю Совета партии поручено провести переговоры с участниками блока «Наша Украина» в 2002-2005 гг. относительно создания мощной внепарламентской оппозиции, которая объединилась бы в конфедерацию «Европейская Украина».