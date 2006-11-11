Съезд НСНУ инициирует региональные «оранжевые» форумы

18:08, 11 ноября 2006
Политика
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...чтобы противостоять угрозе реванша

Делегаты ІІІ съезда партии «Народный Союз «Наша Украина» инициируют проведение региональных форумов «оранжевых сил» с целью объединения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в принятой сегодня съездом резолюции «Об объединении оранжевых сил».

«За» соответствующую резолюцию проголосовали 1174 делегата из 1237, зарегистрированных на съезде.

В резолюции отмечается, что объединение «оранжевых сил» необходимо для противостояния угрозе реванша со стороны антикризисной коалиции.

 

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