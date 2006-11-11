Катеринчук в знак протеста покинул съезд НСНУ

Председатель исполкома партии «Народный Союз Наша Украина» Николай КАТЕРИНЧУК в знак протеста покинул съезд партии после того, как работа руководства не была признана неудовлетворительной.

Об этом сообщает «Украинская правда».

"Я боролся за демократическую платформу в партии, и все выступающие подчеркивали, что нужна демократизация. Но демократизация без смены руководящего состава партии и тех, кто привел к таким низким результатам доверия, – это показательный результат", - сказал Н.КАТЕРИНЧУК журналистам, следуя к машине.

"И когда сейчас съезд принял решение, что нельзя эту работу считать неудовлетворительной – значит, такое положение вещей, которое сейчас есть, удовлетворяет большую часть партийцев. Меня оно не удовлетворяет", - добавил Н.КАТЕРИНЧУК.

По его словам, он не верит, что "здоровая партия может проголосовать за то, чтобы признать такую работу руководства удовлетворительной".

На вопрос, считает ли он голосование сфальсифицированным, Н.КАТЕРИНЧУК ответил: "Я не могу сейчас давать оценку, поскольку у меня нет доказательств фальсификации".

Как сообщал УНИАН, III съезд партии “Народный Союз «Наша Украина» не поддержал предложение признать работу председателя совета партии и совета партии неудовлетворительной.