Руководству Нашей Украины не хватило трех голосов до ”двойки” за работу

III съезд партии “Народный Союз «Наша Украина» не поддержал предложение признать работу председателя совета партии и совета партии неудовлетворительной.

Как передает корреспондент УНИАН, за признание работы неудовлетворительной проголосовали 634 делегата съезда, против - 385, воздержались - 105.

Следовательно, отметил председательствующий на съезде Петр ПОРОШЕНКО, решение не поддержано. Ряд делегатов в зале стали выкрикивать: «Позор!».

В то же время, как сообщила журналистам руководитель информационного департамента “Нашей Украины” Татьяна МОКРИДИ, на съезде зарегистрировано 1273 делегатов, которые имеют право голоса. Для принятия данного решения необходимо большинство – то есть не меньше 637 голосов делегатов.

Сейчас происходит голосование за признание работы председателя совета и совета партии удовлетворительной.