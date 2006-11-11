Катеринчук призывает прибегнуть к процедуре ”праймериз”

Председатель исполкома «Народного Союза «Наша Украина» Николай КАТЕРИНЧУК призывает отменить должность председателя Совета НСНУ и избрать председателя партии прямыми выборами на съезде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня перед делегатами ІІІ съезда НСНУ в Киеве.

Н.КАТЕРИНЧУК подчеркнул, что без обновления руководства партии общество не поверит в то, что партия изменилась, что она перешла в оппозицию. Он призвал внести изменения в устав, в соответствии с которыми, во-первых, вносить изменения в устав можно простым большинством (на данный момент должны проголосовать 2/3 участников съезда за изменение устава – УНИАН), а также изменить процедуру избрания руководства партии.

Н.КАТЕРИНЧУК считает, что, применив процедуру прямых выборов, так называемый праймерис, за должность председателя партии могут бороться и Н.КАТЕРИЧУК и Роман БЕССМЕРТНЫЙ и Петр ПОРОШЕНКО и другие.

Он отметил, что знает, какая деятельность сегодня развернута в Киеве, «как выезжают эмиссары в регионы и убеждают вас отказаться от своих взглядов, не голосовать за Н.КАТЕРИНЧУКА». В то же время, по его мнению, сегодня для НСНУ - последний шанс провести дискуссию о будущем партии и изменить ее.

Н.КАТЕРИНЧУК подчеркнул, что сегодня вопрос заключается не в смене руководства, а в том, какой будет партия. Он не соглашается с тем, что обновление руководства партии может привести к ее расколу. Напротив, он убежден, что если руководство думает о будущем, а не борется за должности, оно само должно уйти. «Я готов к этому», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

Как сообщалось, в настоящее время в соответствии с уставом партии НСНУ, съезд избирает Совет партии, который, в свою очередь, избирает президиум, а президиум – председателя Совета партии.