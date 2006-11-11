Загадка выхода Зварича из Нашей Украины еще не раскрыта

Председатель совета партии «Народный Союз «Наша Украина», лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что к нему не поступало заявление Романа ЗВАРИЧА о выходе из партии.

Об этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ сказал в интервью УНИАН.

«Ко мне документы никакие не поступали», - сказал он и добавил: «Я знаю, что вчера об этом разговор велся».

При этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что он относится нормально к назначению Р.ЗВАРИЧА представителем Президента в Верховной Раде. Он также сообщил, что в свое время предлагал, чтобы представитель Президента в парламенте не был народным депутатом. Р.БЕССМЕРТНЫЙ выразил убеждение, что таким назначением будет «не ослаблена, а даже усилена позиция партии благодаря участию наших кадров» во власти.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Р.ЗВАРИЧ не присутствует на съезде НСНУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил Р.ЗВАРИЧА Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины. Другим своим указом глава государства освободил Юрия КЛЮЧКОВСКОГО от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в ВР.

Вчера УНИАН сообщал со ссылкой на собственные источники, что Р.ЗВАРИЧ написал заявление о выходе из НСНУ. Вместе с тем в партии такую информацию не подтвердили. А сам Р.ЗВАРИЧ был не доступен для комментариев.