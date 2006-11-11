Катеринчук еще не решил, возглавлять ли Нашу Украину

Председатель исполкома «Народного Союза Наша Украина” Николай КАТЕРИНЧУК предложит делегатам второго этапа ІІІ съезда партии внести изменения в устав НСНУ относительно прямого избрания руководителя партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам. (УНИАН: в соответствии с уставом НСНУ, съезд избирает Совет партии, который, в свою очередь, избирает президиум, а президиум – председателя Совета партии).

Отвечая на вопрос, согласится ли он возглавить партию в случае внесения его кандидатуры, Н.КАТЕРИНЧУК сказал, что будет определяться после выступлений делегатов. При этом он подчеркнул, что не занимался кулуарными переговорами. «Это моя публичная позиция», - сказал он.

На просьбу прокомментировать инициативы министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО относительно объединения демократических политических сил в единую, Н.КАТЕРИНЧУК сказал, что это «нормальная идея, главное - кто этим будет заниматься”. При этом он выразил мнение, что этим должны заниматься авторитетные политики, “поскольку могут объединять лишь сильные».