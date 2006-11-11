К руководству НСНУ должны придти новые люди

Народный депутат, член «Народного Союза «Наша Украина» Петр ОЛЕЙНИК считает, что председатель Совета партии НСНУ должен остаться председателем исполкома партии, а возглавить НСНУ должен другой человек.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал во время выступления на сегодняшнем съезде НСНУ.

П.ОЛИЙНЫК подчеркнул, что нынешний председатель совета НСНУ Роман БЕССМЕРТНЫЙ “хороший организатор и очень хорошо знает партию”. В то же время он считает, что к руководству партии должны прийти новые люди, которые отстаивают национальные интересы. Также П.ОЛЕЙНИК выразил мнение, что “нельзя толкать Президента» возглавить НСНУ непосредственно. По убеждению П.ОЛЕЙНИКА, Виктор ЮЩЕНКО должен остаться почетным председателем партии.

Он подчеркнул, что этот съезд «может знаменовать ренессанс партии, а может вытолкнуть ее на маргинесы», если оставить все как есть, а может, даже расколоть партию, если к руководству придут люди, которые не понимают потребностей партии и общества.

За обновлении руководства НСНУ высказался и народный депутат Лилия ГРИГОРОВИЧ, которая отметила, что не видит сегодня руководителя, который бы «дышал Украиной» и мог бы отстаивать позицию партии по всем вопросам. Она считает, что в партию должны прийти такие люди, как Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО и другие – люди нового формата.

Ряд председателей областных партий НСНУ высказывались за необходимость внесения изменений в устав партии с тем, чтобы избирать руководителя партии непосредственно на съезде.

Также большинство ораторов говорили о нецелесообразности расширения Совета партии до 200 человек.

Сейчас, согласно уставу партии, съезд избирает Совет партии, который, в свою очередь, избирает президиум, а президиум – председателя Совета партии.