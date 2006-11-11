Ющенко сменил Ключковского на Зварича
14:17, 11 ноября 2006Политика
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Есть такая работа - представлять Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Романа ЗВАРИЧА Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины.
Соответствующий указ главы государства от 11 ноября размещен на официальном сайте Президента.
Другим своим указом В.ЮЩЕНКО освободил Юрия КЛЮЧКОВСКОГО от выполнения обязанностей Представителя Президента Украины в ВР.
Как сообщал УНИАН, Р.ЗВАРИЧ до 1 ноября занимал должность министра юстиции Украины.
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