Ющенко сменил Ключковского на Зварича

Есть такая работа - представлять Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Романа ЗВАРИЧА Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины. Соответствующий указ главы государства от 11 ноября размещен на официальном сайте Президента. Другим своим указом В.ЮЩЕНКО освободил Юрия КЛЮЧКОВСКОГО от выполнения обязанностей Представителя Президента Украины в ВР. Как сообщал УНИАН, Р.ЗВАРИЧ до 1 ноября занимал должность министра юстиции Украины.

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