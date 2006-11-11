Луценко готов возглавить всех, кроме БЮТ

Юрий ЛУЦЕНКО призывает все демократические партии к объединению и не исключает возможности возглавить это объединенное движение.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, выступая сегодня на съезде партии «Народный Союз «Наша Украина», Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что до конца года стоит принять решение демократических партий и организаций о возможности объединения.

По его словам, «если этого не понимают вожди и вождики, то пусть это решение принимают честные активисты, которые этого хотят изо всех сил». Он призвал остановить «номенклатурные интриги».

Ю.ЛУЦЕНКО предлагает, начиная с февраля, провести в областях общие собрания относительно объединения в мощную демократическую силу и определить ключевые задачи демократического движения. Он считает, что все это должно состояться путем прямого голосования членов демократических сил «в залах, на стадионах, на площадях, путем «черной рады» избрать новое руководство и начать новое наступление за демократию».

Он считает, что это принесет реальную очистку и будет избрано то руководство, которому доверяют люди.

Обращаясь при этом к Р.БЕССМЕРТНОМУ, Ю.ЛУЦЕНКО призвал: «Снимай галстук, садись в штабной вагончик и руководи этим движением, Роман Петрович, потому что вы являетесь основой такого движения». Он считает, что именно такой подход и такое обновление имел в виду Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на первом этапе съезда НСНУ. «Когда на всех площадях Украины весной, когда почки набухнут, когда листья распустятся, загромыхают барабаны революции, когда в сердцах проснется воля к победе, тогда мы вместе запоем, «разом нас багато» и пойдем в наступление за Украину», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Позже журналистам Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что «в Украине нет ни одной самодостаточной демократической оранжевой силы, и главная задача – это объединяться».

Он отметил, что в связи с этим считает необходимым провести объединение на основе прямого плебисцита, когда голосование происходит рядовыми сторонниками оранжевых идей. «Именно они должны принять решение об объединении, избрании снизу путем плебисцита по каждой области отдельно новой лидерской команды», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. «Если такой процесс будет идти, если это будет принято для политических сил, которым я сегодня это предлагаю, тогда примем решение о формировании такой лидерской команды, и я не исключаю, что я могу принять решение о ее возглавлении», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Говоря о партиях, которые бы могли войти в новую оранжевую коалицию, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что это могут быть разные политические силы, такие как «Наша Украина», партия «Реформы и порядок», “Пора”, часть членов Соцпартии. В то же время, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, он не видит в этой коалиции Блока Юлии Тимошенко, поскольку БЮТ, по его словам, на сегодняшний день позиционирует себя как самодостаточная политическая сила.