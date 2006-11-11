Пинзеник зовет Нашу Украину в оппозицию и на выборы

Лидер партии «Реформы и порядок» Виктор ПИНЗЕНИК призывает партию “Народный Союз Наша Украина” к созданию консолидированной оппозиции и совместному участию в следующих выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на съезде НСНУ в Киеве.

«Единственный правильный ответ – это консолидированная оппозиция», - сказал В.ПИНЗЕНИК, говоря о политической ситуации в стране.

Он отметил, что недавно пересматривал архивы деятельности фракции «Наша Украина» в Верховной Раде предыдущего созыва и пришел к выводу, что сейчас необходимо вынимать из архивов те заявления, которые фракция делала по поводу экономического и социального развития Украины в 2003-2004 годах. По словам В.ПИНЗЕНИКА, нынешняя ситуация в стране характеризуется возвращением к старым методам управления: введению экспортных квот на зерновые, что может, по его мнению, привести к уничтожению села, возобновлению ручного механизма возмещения НДС и тому подобное.

«Наша цель – вернуть власть. И ответ может быть только один – консолидированное участие в следующих выборах, когда бы они ни состоялись», - отметил В.ПИНЗЕНИК.

Как сообщал УНИАН, в конце октября ПРП и БЮТ договорились о сотрудничестве в оппозиционной деятельности.