В Киеве завершилось шествие сторонников Саакашвили (фоторепортаж)

В Киеве на Площади Конституции возле Верховной Рады Украины завершилась акция Движения новых сил Михеила Саакашвили «Марш возмущенных», участники которой выступают за создание Антикоррупционного суда и за принятие закона об импичменте президенту Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время на площади проходит вече.

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Во время шествия участники почтили память погибших за Украину на Аллее Героев Небесной Сотни и на углу улиц Институтской и Банковой выложили из свечей фразу «Коррупция убивает».

Также во время марша участники выкрикивали лозунги, в частности, «Банду геть!», «Коррупция убивает», «Импичмент», «Киев, вставай!».

Участники марша беспрепятственно прошли на Площадь Конституции, полиция не проводила их поверхностный осмотр.

Как сообщал УНИАН, акция «Марш возмущенных» стартовала на Михайловской площади. Затем колонна прошла к Площади Конституции через улицы Михайловская, Майдан Незалежности, Институтская и Шелковичная.

За правопорядком во время акции следят около 300 правоохранителей.