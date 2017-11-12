Несколько сотен сторонников Саакашвили начали шествие в центре Киева

В Киеве на Михайловской площади началась акция Движения новых сил Михеила Саакашвили «Марш возмущенных» за создание Антикоррупционного суда и принятие закона об импичменте президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади собралось около 400 участников. Они держат желто-голубые и красно-черные флаги.

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Вместе с тем с другой стороны площади расположена ярмарка, которую организаторы акции назвали «провокацией».

Как объявили с импровизированной сцены организаторы акции, они избрали местом ее проведения именно Михайловскую площадь, поскольку здесь люди собрались 1 декабря 2013 после разгона Евромайдана. Таким образом они хотят напомнить политикам обещания, которые они давали на Майдане Незалежности.

По плану, участники акции будут двигаться колонной от Михайловской площади к Площади Конституции через улицы Михайловская, Майдан Незалежности, Институтская и улица Шелковичная. На Площади Конституции организаторы планируют провести вече.

В настоящее время возле площади находятся несколько десятков правоохранителей. В то же время у самой площади во дворах стоят автобусы полиции.