Киберполиция успокоила: глобальной кибератаки в Украине не наблюдается

Работники киберполиции проверяют случаи хакерской атаки и убеждают, что сейчас они не массовые. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".

"В настоящее время в киберполицию относительно кибератаки не обратилось ни одно государственное учреждение. Мы фиксируем лишь единичные случаи киберинцидентов", – объяснил Тракало.

Отвечая на вопрос относительно характера нового вируса, спикер Нацполиции отметил, что об этом можно будет говорить после проведения проверки.

Тракало также подчеркнул, что в случае подтверждения факта глобальной кибератаки общественности сообщат о способах предотвращения.

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Как сообщалось, 24 октября о кибератаке заявил столичный метрополитен и аэропорт в Одессе.

В то же время, российская компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, заявила о трех пострадавших редакциях российских СМИ.

Сообщается в частности, что издание "Фонтанка" и "Интерфакс" атаковал вирус-шифровальщик под названием BadRabbit.

От этого же вируса, по утверждению Group-IB, пострадали некоторые госструктуры и компании в Украине.

Ранее Служба безопасности Украины предупреждала о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании. По информации спецслужбы, целями злоумышленников определенные крупные государственные и частные компании.

Как сообщал УНИАН, 27 июня, накануне Дня Конституции Украины, украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке.