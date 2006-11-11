Бессмертный: создание помаранчевой коалиции сорвал Мороз

Председатель совета партии «Народный Союз «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ убеждает делегатов съезда НСНУ в том, что создание помаранчевой коалиции сорвал председатель СПУ Александр МОРОЗ из-за спикерских амбиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил, выступая на съезде политической партии "Народный Союз Наша Украина", в котором принимают участие 1336 делегатов из всех регионов Украины.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что решение о начале переговоров по созданию такой коалиции было принято еще в апреле, после чего сами переговоры длились три месяца. Однако уже после провозглашения в ВР о создании помаранчевой коалиции А.МОРОЗ из-за своего желания занять кресло спикера разрушил созданную коалицию.

«Кресло спикера взяло верх над национальными интересами», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Лидер НСНУ отметил, что действия социалистов, фактически, поломали помаранчевый лагерь. «Когда А.МОРОЗУ дарили цветы, поздравляя со спикерством, он еще сам не знал, что похоронил своими действиями политическую реформу», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ, отметив, что после этого политический процесс пошел неконституционным путем.