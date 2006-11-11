Съезд Нашей Украины решил переизбрать все руководство
11:46, 11 ноября 2006Политика
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...а не только Совета партии
Сегодня съезд партии “Народный Союз Наша Украина” решил провести выборы всех руководящих органов партии.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали на съезде в Киеве почти все делегаты.
В проекте повестки дня предусматривались лишь выборы Совета политической партии НСНУ.
Также в повестку дня съезда внесены изменения, которые касаются доклада председателя Совета НСНУ Романа БЕССМЕРТНОГО. Ранее предусматривалось, что в докладе речь будет идти о деятельности политической партии НСНУ. А в соответствии с изменениями, принятыми съездом, Р.БЕССМЕРТНЫЙ должен отчитаться о деятельности руководства политической партии НСНУ за отчетный период.
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