Съезд Нашей Украины решил переизбрать все руководство

Сегодня съезд партии “Народный Союз Наша Украина” решил провести выборы всех руководящих органов партии.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали на съезде в Киеве почти все делегаты.

В проекте повестки дня предусматривались лишь выборы Совета политической партии НСНУ.

Также в повестку дня съезда внесены изменения, которые касаются доклада председателя Совета НСНУ Романа БЕССМЕРТНОГО. Ранее предусматривалось, что в докладе речь будет идти о деятельности политической партии НСНУ. А в соответствии с изменениями, принятыми съездом, Р.БЕССМЕРТНЫЙ должен отчитаться о деятельности руководства политической партии НСНУ за отчетный период.