Катеринчук написал Письмо съезду

Председатель исполкома партии «Народный Союз “Наша Украина” Николай КАТЕРИНЧУК обратился к делегатам второго этапа ІІІ съезда НСНУ с открытым письмом, в котором подчеркивает необходимость смены руководства партии.

Как передает корреспондент УНИАН, в открытом письме «относительно платформы политических действий партии «Народный Союз “Наша Украина» Н.КАТЕРИНЧУК выражает свой взгляд на дальнейшее развитие и перспективы партии. «Сегодня не может быть игры в оппозицию или в обновление. Оппозиция и смена руководства - неотъемлемые части одной стратегии», - отмечает он, и добавляет, что начавшийся съезд – это реальная возможность для партии получить новые лица, новые идеи и новые перспективы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве начался второй этап ІІІ съезда политической партии “Народный Союз “Наша Украина”. В работе съезда принимают участие 1096 делегатов.