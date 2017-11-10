Из-за высокой смертности на дорогах у Гройсмана решили взяться за безопасность движения

Кабинет министров планирует направлять 5% от суммы, предусмотренной на реконструкцию дорог, на обеспечение безопасности дорожно-транспортного движения.

Читайте такжеАваков надеется, что до конца года радикально ужесточится наказание за вождение автомобиля в пьяном видеКак передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, посвященном рассмотрению решений по повышению безопасности дорожного движения.

«Тысячи людей ежегодно погибают (в ДТП - УНИАН), десятки тысяч попадают в дорожно-транспортные происшествия, десятки тысяч травмированных. Эта проблема стала очень серьезным вызовом для всех нас», - сказал он.

Поэтому, по словам главы правительства, важно обеспечить шаги, которые позволят системно решить эту проблему.

«Во-первых, мы будем инвестировать 5% того, что мы тратим на реконструкцию и модернизацию дорог, на безопасность движения. Вторая позиция, которая очень важна, - мы будем повышать ответственность и контроль за соблюдением правил дорожного движения», - сказал он.

В-третьих, по словам Гройсмана, важной является ответственность патрульной службы: «Чистота рядов Национальной полиции для нас имеет чрезвычайно важное значение».

Также, добавил он, необходимо повысить ответственность тех, кто проводит экзамены для получения водительских удостоверений, «в том числе посмотреть на то, как работают такие комбинаты подготовки».

«Вот эти три базовые вещи позволят навести порядок (на дорогах)», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает увеличение финансирования строительства и ремонта украинских дорог на 37% по сравнению с 2017 годом - до 44 млрд грн.

В конце августа премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что общий объем средств, которые уже выделены на проведение дорожных работ в стране, в этом году превысил 20 млрд грн, а протяженность уже отремонтированных дорог составляет более 750 км.