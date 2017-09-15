Патрульной полиции добавили обязанностей

С 17 сентября к компетенции Департамента патрульной полиции Украины отходит функция предоставления хозяйственных и административных услуг в сфере безопасности движения на дорогах Украины.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сегодня во время рабочего совещания с руководителями Департамента и региональных подразделений патрульной полиции, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отныне к компетенции Департамента патрульной полиции будет относиться также и контроль за безопасностью дорожного движения во время пассажирских и грузовых перевозок, их сопровождения и оформления всех необходимых на это документов.

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Кроме того, патрульная полиция будет предоставлять услуги по разработке и выдаче в установленном порядке разрешений и согласования маршрутов движения транспортных средств во время перевозки опасных грузов. Контроль за такими перевозками в областных центрах будут осуществлять патрули в городах, а во время межрегиональных перевозок - Департамент патрульной полиции.

На сайте Департамента патрульной полиции появятся новые разделы с необходимой информацией о предоставлении отдельных административных и других услуг для населения.

Для информирования перевозчиков на официальных ресурсах будет размещена информация о графике проверок деятельности перевозчиков.