Роман Бессмертный о ”парашютистах” и молодой крови

Руководитель информационного департамента "Нашей Украины" Татьяна МОКРИДИ подтвердила журналистам информацию о том, что Ю.ЛУЦЕНКО приглашен на завтрашний съезд НСНУ в качестве гостя.

Как передает корреспондент УНИАН, она также сообщила, что председатель совета НСНУ Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ заявил журналистам после завершения заседания оргкомитета по проведению съезда партии, что он заинтересован в обновлении партии "Наша Украина" и в том "чтобы сюда пришла молодая кровь". По словам Т.МОКРИДИ, с этой целью Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ провел ряд встреч с молодыми политиками, включая Ю.ЛУЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА и Вячеслава КИРИЛЕНКО. Однако от всех них получил отказ. "Только бывший министр транспорта, нынешний заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ официально подал заявление о вступлении в партию", - отметила она.

Т.МОКРИДИ также сообщила, что, отвечая на вопрос журналистов по поводу возможности избрания главой Совета партии любого другого "парашютиста", Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ отметил: "Для того, чтобы стать во главе партии, необходимо в ней сначала поработать".

"Окончательную точку в кадровом вопросе поставит съезд", - процитировала слова Р.БЕЗМЕРТНОГО Т.МОКРИДИ.