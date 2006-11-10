Литвин: «Регионалы» давят на членов Народной партии

Лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН заявляет о том, что со стороны Партии регионов оказывается давление на членов Народной партии с тем, чтобы они выходили из ее рядов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил на встрече с журналистами в Одессе, комментируя сегодняшний выход из фракции Блока Владимира Литвина «Народная инициатива» областного совета депутата Сергея ГРОХИ (наместника Свято-Успенского мужского монастыря архимандрита АЛЕКСИЯ) и вхождение его во фракцию Партии регионов.

В.ЛИТВИН, принявший участие в работе областной конференции Народной партии, отметил, что «давление на его партийцев оказывается со стороны Партии регионов, о чем на днях он имел беседу с лидером «регионалов» премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. По словам В.ЛИТВИНА, беседуя с премьером, он отметил, что «такое давление не принесет пользы прежде всего Партии регионов».

Одним из свидетельств давления является искусственное формирование в ускоренном порядке Аграрной партии, отметил В.ЛИТВИН. «Это делается непосредственно в Министерстве агрополитики в рабочее время, - передал он содержание фрагмента беседы с премьер-министром. - Кроме того, оказывается давление на начальников областных управлений АПК, заместителей глав районных администраций по вопросам сельского хозяйства с целью их перехода в Аграрную партию».

Однако, по словам В.ЛИТВИНА, В.ЯНУКОВИЧ отверг его замечания, настаивая, что не имеет ни малейшего отношения к давлению на членов Народной партии.

Справка УНИАН. После перехода члена облсовета С.ГРОХИ в другую фракцию фракция Партии регионов насчитывает 49 депутатов, а во фракции «Народная инициатива» осталось 10 депутатов.