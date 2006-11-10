Поиски Зварича продолжаются

В партии «Народный Союз Наша Украина» пока не подтверждают написания Романом ЗВАРИЧЕМ заявления о выходе из партии.

Об этом сообщила УНИАН руководитель информационного управления «Нашей Украины» Татьяна МОКРИДИ.

«Пока я не могу подтвердить эту информацию», - сказала она.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на собственные источники, сегодня Р.ЗВАРИЧ написал заявление о выходе из партии.

Сам Р.ЗВАРИЧ недоступен для комментариев.