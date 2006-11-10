Поиски Зварича продолжаются

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20:40, 10 ноября 2006Политика
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В НСНУ не подтверждают его заявление о выходе из партии
В партии «Народный Союз Наша Украина» пока не подтверждают написания Романом ЗВАРИЧЕМ заявления о выходе из партии.
Об этом сообщила УНИАН руководитель информационного управления «Нашей Украины» Татьяна МОКРИДИ.
«Пока я не могу подтвердить эту информацию», - сказала она.
Как сообщал УНИАН со ссылкой на собственные источники, сегодня Р.ЗВАРИЧ написал заявление о выходе из партии.
Сам Р.ЗВАРИЧ недоступен для комментариев.
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