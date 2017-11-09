Режим тотальной цензуры: в РФ отреагировали на закон, который ограничивает свободный въезд российских артистов в Украину

В МИД РФ отреагировали на закон, который запрещает российским артистам-гастролерам въезжать в Украину без разрешения СБУ.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

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"Тем самым в Украине вводится режим тотальной цензуры со стороны нынешних украинских силовиков, тех самых "голубых мундиров", с которыми так пафосно попрощался господин Порошенко, направляясь к безвизовой Европе. Я бы на его месте еще раз перечитала стихотворение - полезно", - отметила Захарова.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора».

Документ №2165-VIII, принятый Верховной Радой 5 октября этого года, совершенствует правовой механизм защиты национальной безопасности Украины и является продолжением законодательных шагов по защите национального информационно-культурного пространства, в частности путем введения в гастрольной деятельности механизмов противодействия антиукраинским воздействиям.