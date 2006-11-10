Будет ли досрочно отстранен секретарь Киевсовета

По обращению 43 депутатов Киевского городского совета постоянная комиссия по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики признала неправомерным распоряжение заместителя Киевского городского председателя – секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО о переносе заседания сессии на 7 декабря и считает целесообразным включить в повестку дня очередного заседания Киевсовета проект решения о досрочном прекращении полномочий секретаря Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было единогласно поддержано членами комиссии Киевсовета - заместителем председателя комиссии Николаем БОЙЧУКОМ, секретарем Юрием ДМИТРУКОМ и членами комиссии Сергеем ПОДГОРНЫМ и Петром ЯКОБЧУКОМ. То есть на заседании комиссии отсутствовал лишь ее председатель Виталия ЯРЕМА, который по уважительным причинам не смог принять участия в заседании.

Как отмечается в решении постоянной комиссии о неправомерности переноса пленарного заседания Киевсоета, дата проведения пленарного заседания определяется регламентом, а не городским председателем или секретарем Киевсовета. Для того чтобы назначить другую дату пленарного заседания, необходимо открыть пленарное заседание Киевсовета и поставить данный вопрос на голосование. И только в случае, если Киевсовет поддержит такое решение, пленарное заседание может быть назначено на другую дату.

На заседании члены комиссии отмечали, что в конце пленарного заседания сессии 31 октября было объявлено о переносе рассмотрения вопросов в разделе “Разное” на другое пленарное заседание, которое было назначено на 23 ноября, и за это проголосовали депутаты. Таким образом постоянная регламентная комиссия признала распоряжение О.ДОВГОГО «о внесении изменений и дополнений к распоряжению заместителя городского председателя – секретаря Киевсовета от 10.10.06 №31 «О подготовке к проведению 23.11.06 третьего пленарного заседания третьей сессии Киевсовета пятого созыва» не отвечающим требованиям регламента Киевсовета. Комиссия рекомендует О.ДОВГОМУ отменить это распоряжение и провести пленарное заседание 23 ноября.

Члены комиссии предлагают вынести на рассмотрение этого заседания вопросы, которые были подготовлены на прошлое заседание и не были рассмотрены, а также внести в повестку дня вопрос, который также сегодня поддержала комиссия, о досрочном прекращении полномочий секретаря Киевсовета О.ДОВГОГО. Это решение члены комиссии также поддержали единогласно, поскольку в своих обращениях в постоянную комиссию депутаты указывали на многочисленные нарушения норм регламента О.ДОВГИМ.

Как отмечается в соответствующем решении комиссии, полномочия относительно избрания на должность и освобождения от должности секретаря совета – это компетенция самого совета. Согласно законодательству полномочия секретаря могут быть досрочно прекращены и соответствующее решение принимается голосованием депутатов. Вопрос об отставке секретаря может быть внесен на рассмотрение Киевсовета по требованию менее трети депутатов от общего состава Киевсовета. Учитывая, что в комиссию поступили обращения 43 депутатов, что составляет более трети всех зарегистрированных в Киевсовете, комиссия поддерживает проект решения о досрочном прекращении полномочий О.ДОВГОГО. В связи с этим комиссия считает целесообразным включение этого проекта в повестку дня очередного пленарного заседания Киевсовета.

Как объяснил журналистам Н.БОЙЧУК, в данном случае досрочно полномочия секретаря О.ДОВГОГО будут прекращены в случае, если за этот проект проголосует больше половины депутатов Киевсовета.

43 заявления, поступившие в постоянную комиссию, были от депутатов из фракций БЮТ, «Нашей Украины» и депутатской группы Виталия Кличко.

На заседании также присутствовал О.ДОВГИЙ, председатели депутатских фракций и групп Киевсовета и просто депутаты городского совета. О.ДОВГИЙ признал, что иногда был слишком эмоциональным при ведении сессий, но объяснил это тем, что пытался сократить время обсуждения вопросов, поскольку уже чувствовал "настроение большинства" в Киевсовете. Он пообещал, что в дальнейшем более сдержанно будет проводить пленарные заседания.

В разговоре с журналистами на вопрос, когда же все-таки будет проведено следующее пленарное заседание сессии, О.ДОВГИЙ сказал, что он соберет согласительный совет, на котором большинством будет решаться вопрос о дате проведения очередного пленарного заседания.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 ноября, О.ДОВГИЙ заявил, что назначенное на 23 ноября пленарное заседание сессии Киевского городского совета перенесено на 7 декабря.

После этого депутаты Киевсовета от фракций БЮТ, «Наша Украина» и депутатской группы Виталия Кличко заявили, что будут требовать проведения пленарного заседания сессии Киевсовета 23 ноября, на котором будет поставлен вопрос об отмене распоряжения о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Фракции БЮТ, «Наша Украина» и группа В.Кличко считают решение секретаря Киевского городского совета О.ДОВГОГО о переносе пленарного заседания Киевсовета с 23 ноября на 7 декабря 2006 г. незаконным и расценивают его как “преследующее узкоклановые и корыстные цели”.