Съезд НСНУ должен принять решение об оппозиции и избрать новое руководство

Председатель исполкома партии “Народный Союз “Наша Украина” Николай КАТЕРИНЧУК убежден, что второй этап съезда НСНУ, который состоится завтра, должен принять решение об оппозиционности и определить направления оппозиционной деятельности.

Об этом Н.КАТЕРИНЧУК заявил в интервью УНИАН.

Кроме того, он отметил, что ожидает от съезда откровенной дискуссии. “Во-первых, мы должны выяснить причины – почему партия находится в кризисном положении. Во-вторых, определить пути выхода из этого кризиса”, - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

Также, отметил политик, на съезде нужно принять решение относительно изменения руководства партии, признать ошибки, привести к руководству партии новых людей – с новыми идеями и новыми подходами, и главное, чтобы идеологическая часть партии одержала победу.

“В любой демократической партии, если руководство партии не справилось с поставленными задачами, оно должно идти в отставку. По крайней мере, заявить о такой отставке”, - отметил Н.КАТЕРИНЧУК.

По его словам, та модель управления, которая есть в партии, не дает возможности принимать решения, которые отражают интересы и требования общества относительно политической деятельности НСНУ. “Нам нужно меняться. Для этого предлагается внести кардинальные изменения в устав относительно формирования руководящих органов партии путем тайного голосования, относительно объема полномочий, которые будут делегироваться руководящим органам. Чтобы съезд был руководящим органом партии, на котором должны приниматься основные решения, в том числе и по составу президиума”, - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.