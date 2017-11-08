В Вашингтоне обсудили инвестиционный климат в Украине. Конференцию организовали Burisma Group и Atlantic Council (фото, видео)

В Вашингтоне (США) состоялась конференция, посвященная вопросам инвестирования в Украину – «Investing in Ukraine». Организатором мероприятия стал Dinu Patriciu Eurasia Center при Атлантическом совете США (Atlantic Council) при поддержке Burisma Group, сообщает компания.

Мероприятие посетили ведущие эксперты, практикующие специалисты и политики для обсуждения текущего инвестиционного климата в Украине и наиболее эффективных инструментов его улучшения.

С приветственным словом к участникам конференции обратился дипломат, Посол США в Украине (2003-2006), директор Dinu Patriciu Eurasia Center Джон Хербст. К дискуссии, модератором которой выступила шеф-редактор украинской службы «Голос Америки» Мирослава Гонгадзе, присоединились ведущие эксперты Андерс Аслунд (старший научный сотрудник Dinu Patriciu Eurasia Center), посол Пола Добрянски (заместитель госсекретаря по глобальным вопросам (2001-2009), старший научный сотрудник Проекта «Будущее дипломатии» Белферского центра науки и международных отношений Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета), Элизабет Хафнер (директор по России и Евразии торгового представительства США) и советник совета директоров Burisma Group Вадим Пожарский.

«Иностранные инвестиции – необходимая составляющая политической и экономической свободы Украины. Особенно это касается энергетической сферы, которая в последние годы развивается преимущественно за счет внутренних инвесторов. Украина должна обеспечить более комфортные условия для прихода в страну крупных международных компаний. Я думаю, нашей стране есть чему поучиться у Соединенных Штатов, особенно, когда речь идет о создании благоприятной бизнес среды в соответствии с потенциалом и запасом ресурсов», – отметил советник совета директоров Burisma Group Вадим Пожарский.

Участники мероприятия обсудили динамику и результаты экономических реформ в Украине, усиление роли внутренних инвесторов и новые возможности для инвестирования в страну извне, сохраняющиеся риски и проекции на будущие изменения в стране.

Atlantic Council – американский неправительственный аналитический центр со штаб-квартирой в Вашингтоне. Атлантический Совет содействует формированию моделей конструктивного управления и развития международных отношений на основе роли Атлантического Сообщества в решении проблем глобального значения. Атлантический Совет объединяет большое количество влиятельных лидеров мирового уровня и предоставляет платформу для рассмотрения серьезных экономических и политических изменений, которые являются ключевыми для двадцать первого века.

Burisma Group – крупнейшая частная газодобывающая группа Украины. Компания является единственным в стране вертикально интегрированным холдингом, осуществляющим разведку, добычу, сервис и продажу углеводородов. Burisma использует современный флот буровой техники и инновационного оборудования для осуществления сейсмических исследований и гидравлического разрыва пласта (ГРП) в Украине и регионе Центральной и Восточной Европы. Группа начала свою деятельность в 2002 году, сегодня входит в лидеры рынка с объемом добычи более 1 млрд кубометров природного газа и долей рынка более 30% среди частных компаний.