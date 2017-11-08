РФ внедряет на оккупированных территориях Украины худшие советские практики – Геращенко

оссийская Федерация по отношению к украинским заложникам придерживается худших советских практик неуважения к человеку.

Об этом сообщила в Facebook член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

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Она напомнила, что на этой неделе в Минске рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы не встречаются и выразила свое мнение по поводу празднования в РФ и на оккупированных территориях 100-летия захвата большевиками власти в России.

«Террор революции 1917 года и вся дальнейшая история СССР перечеркивала право человека на достоинство, на свободу. Преемник СССР - современная РФ - сегодня возвращает и внедряет, в том числе на временно оккупированных украинских территориях, худшие советские практики: полное неуважение к человеку, обесценивание человеческой жизни, насмешка над правами и свободами как чем-то второстепенным, неважным», - отметила Геращенко.

«Особенно это чувствуется в отношении РФ к заложникам и своим военным, которых заставляют воевать на Донбассе. При этом перешивают шевроны, отбирают паспорта и военные билеты для невозможности идентифицировать. РФ наотрез отказывается предоставлять своих экспертов в механизм по поиску пропавших без вести, делает вид, что ее граждан нет на Донбассе и ничего не делает, чтобы ее задержанные украинцами кадровые военные вернулись домой. Есть только государство и Кремль, человек - не ценность. К сожалению, эту идеологию разделяют миллионы самих россиян, которые поддерживают такую политику государства», - написала Геращенко.

«Хорошо, что мы оторвались далеко. Трудно, что платим такую невероятно высокую цену за право быть Украиной, а не губернией РФ», - добавила она.