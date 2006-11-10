Зварич подал заявление о выходе из Нашей Украины

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Член политсовета партии “Народный Союз “Наша Украины” Роман ЗВАРИЧ подал заявление о выходе из партии. Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к Р.ЗВАРИЧУ. Собеседник агентства не уточнил причины такого решения Р.ЗВАРИЧА. Собеседник также отметил, что на запланированном на 11 ноября съезде партии планировалось назначить Р.ЗВАРИЧА председателем исполкома партии.

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