Тимошенко с Ехануровым поспорили, кто из них ломает комедию

Главное контрольно-ревизионное управления заявляет о масштабных нарушениях Министерством обороны в земельной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель КРУ Николай СИВУЛЬСКИЙ на заседании правительства по результатам проверки правомерности решений Минобороны об изменении целевого назначения земель обороны и отказа от их использования.

«Факты нарушений, о которых шла речь на заседании правительства 22 апреля, не только подтвердились, но и оказались значительно более масштабными», - сказал Н.СИВУЛЬСКИЙ.

По его словам, Министерство обороны приняло решение об изменении целевого назначения 54 земельных участков, в том числе 53 решения были приняты с нарушением законодательства. «Только по одному участку, который передавался под создание заповедника «Поле Полтавской битвы» было решение Кабинета Министров, по всем остальным участкам решения были приняты вопреки действующему законодательству», - сообщил он.

Н.СИВУЛЬСКИЙ уточнил, что общая площадь земельных участков составляет 263 гектара, рыночная ценность которых оценивается почти в 1 млрд. грн.

Председатель КРУ подчеркнул, что во время проведения проверки рабочая группа столкнулась с отказом чиновников Министерства обороны в предоставлении документов и допуске к объектам. Ю.ТИМОШЕНКО, услышав о противодействии со стороны Министерства обороны в проведении проверки КРУ, потребовала от Н.СИВУЛЬСКОГО написать служебную записку с указанием фамилий чиновников Минобороны для дальнейшего направления материалов в Генеральную прокуратуру.

«Готовьте представление и письмо от моего имени на Генеральную прокуратуру…», - сказала премьер-министр.

В свою очередь министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ прервал Ю.ТИМОШЕНКО в то время, когда она давала соответствующие поручения Н.СИВУЛЬСКОМУ, и заметил: «Перед тем, как все это сделать, вы сначала послушайте у ГЕОРГИЕШУ (руководитель Департамента Минобороны – УНИАН) стали требовать все документы, которые есть в Министерстве обороны. Им ответили: что конкретно вам нужно? Ему поступила команда: выбери все необходимые документы, ведь там несколько сотен тысяч документов, которые функционируют внутри Министерства обороны. Мы – специфическое министерство, поэтому я вас очень прошу! Я понимаю все ваши эмоции, вам нужно все это подать, и средства массовой информации здесь, ну воздержитесь немножко. Пусть он (Н.СИВУЛЬСКИЙ) все доложит, расскажет все, я что-то скажу в ответ, а потом будете дальше ломать вот эту комедию».

Премьер-министр в свою очередь попросила Ю.ЕХАНУРОВА воздержаться от таких резких замечаний. «Юрий Иванович, во-первых, я думаю, что комедия и ломать комедию будете вы, когда будете перед силовыми структурами отвечать, поэтому я прошу на заседании правительства слова подбирать. Я руководствуюсь исключительно фактами. И что касается чиновников, которые не предоставляют Контрольно-ревизионному управлению документы, я обращаюсь ко всем министерствам, чтобы ни у кого даже не было такого соблазна, так как и по ГЕОРГИЕШУ обязательно на мое имя служебную записку и Петр Николаевич (КРУПКО) прошу подготовить на Генеральную прокуратуру изложение этой ситуации, так как это будет в служебной записке», - поручила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мне хотелось бы, чтобы чиновники не думали, что они всесильны, и что они могут уклониться от проверки, скрывая документы», - заявила глава правительства.