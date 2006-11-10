Люби друзи хотят реанимировать улей с мертвыми пчелами

Координатор Антикризисной коалиции, руководитель фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Раиса БОГАТЫРЁВА называет заявление представителя “Нашей Украины” Петра ПОРОШЕНКО о намерениях отменить конституционную реформу 2004 года попыткой политического реванша.

Такое мнение Р.БОГАТЫРЁВА обнародовано на персональном сайте депутата.

“Сегодня “любі друзі” хотят реанимировать улей с мертвыми пчелами – свою политическую силу, которая утратила абсолютное большинство своих избирателей. Им нужен политический реванш. С другой стороны, они опять предлагают В.ЮЩЕНКО старых врагов, которых он взял в друзья. Позиция лидеров “Нашей Украины” относительно конституционной реформы – это призыв к узурпации власти, насильственной смене конституционного строя в Украине. Команда войны, которая отправлена Президентом Украины в отставку, опять пытается инициировать гражданский конфликт в больном демократическом теле государства и демонтировать хрупкую стабильность”, - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

Народный депутат считает, что уже нет конституционной реформы. “Есть Конституция Украины, за стабильность и нерушимость которой мы должны вместе, как патриоты государства Украина, бороться. Хватит размахивать над ней своей большой ложкой. Тем более, что еще вчера вы с такой же энергией голосовали за переход к реальной демократической системе – парламентско-президентской. Это наиболее элегантный и новейший путь демократических реформ стран постсоветского времени. Без периода диктатуры и диктаторов. Это объективный результат политической истории национального развития. Сегодня он калькой использован, как близкий к идеальному способ выхода из общественно-политического кризиса в Киргизстане”, - обращается Р.БОГАТЫРЁВА к руководству “Нашей Украины”.

Р.БОГАТЫРЁВА призывает Президента Украины как гаранта соблюдения Конституции Украины стать на ее защиту. “Нужно действительно продолжить ее реформу на уровне глубокой реконструкции местного самоуправления – передать в территориальные общины максимум прав для развития ими своих основных интересов. Только тогда мы сможем говорить о реальности демократии в стране. С участием главы государства нужно провести дискуссию. Открыто и прозрачно. Без нашей традиционной “дули в кармане”. Является большой опасностью переписывать Конституцию под каждого нового президента, как и аферой является постоянное спекулирование на теме ее постоянной ревизии”, - отметила депутат.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября П.ПОРОШЕНКО заявил, что 11 ноября во время второго этапа съезда партии “Народный Союз Наша Украина” планируется рассмотреть инициативу отмены политической реформы. П.ПОРОШЕНКО отметил, что при подготовке документов на рассмотрение съезда одним из пунктов будет вынесение на обсуждение инициативы отмены политреформы, поскольку она оказалась несовершенной, а двоевластие, которое она порождает, в известной степени угрожает государственному строю страны.