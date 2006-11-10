Молодежь, согласно закону, существенно повзрослела

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно молодежных и детских общественных организаций», принятый парламентом 19 октября 2006 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, законом внесены изменения в законы Украины «О молодежных и детских общественных организациях» и «О содействии социальному становлению и развитию молодежи в Украине» относительно увеличения возрастной границы лиц, которые имеют право быть основателями и членами молодежных общественных организаций, с 28 до 35 лет.

Кроме того, изменениями в Закон Украины «О молодежных и детских общественных организациях» введено индивидуальное и коллективное членство в таких общественных организациях, а также решены отдельные вопросы о финансовой поддержке деятельности молодежных и детских общественных организаций.