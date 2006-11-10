Жвания не понимает Ющенко и думает, что не он один

Народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ (фракция “Наша Украина”) считает проблемой сочетание Виктором ЮЩЕНКО должности почетного председателя оппозиционной партии «Народный Союз «наша Украина» с должностью Президента Украины.

Об этом Д.ЖВАНИЯ сказал в интервью газете “По-українськи” №206 (248), комментируя выступление В.ЮЩЕНКО на первом этапе съезда партии “Народный Союз “Наша Украина”.

По словам Д.ЖВАНИИ, “найти виновных всегда можно”. “Не мог же он сказать, что сам в чем-то виноват. Не будет же он заниматься самокритикой. Он же Президент”, - сказал депутат, отметив, что такая самокритика нашла бы поддержку.

По его словам, непонятно, “почему Президент оттянул съезд, и что именно партия должна для себя решить”. Он отмечает, что непонятно, “каким образом ”Наша Украина” сейчас идет в оппозицию”. “В Харькове Президент сказал, что он не будет в оппозиции к правительству. Так к кому мы будем в оппозиции, если он остается нашим почетным председателем?” - отметил Д.ЖВАНИЯ.

Он также называет непонятным высказывание В.ЮЩЕНКО о том, что ”Наша Украина” является “акционерным обществом”. “Для меня, как и для большинства партийцев, его выступление стало загадкой”, - сказал Д.ЖВАНИЯ. По его словам, В.ЮЩЕНКО “общается с партией только на съезде”. “За два года мы впервые его увидели. Почему он это сказал и что имел в виду, никто в действительности не понял", - сказал он.

Он также не понял, что имел в виду Президент Украины, когда говорил об обновлении лиц. “Мы что, должны провести конкурс на привлечение новых людей? Политическая сила - это слишком сложный механизм. Нельзя так грубо вмешиваться. Люди здесь спорят, вырабатывают какие-то решения. Это целая жизнь”, - сказал Д.ЖВАНИЯ.

Он также убежден, что Президент должен определиться, потому что его “позиция как раз и является проблемой”. “Если он Президент всей страны, тогда ”Наша Украина” - независимая политическая сила. А он не должен быть ее почетным председателем”, - сказал Д.ЖВАНИЯ и добавил: “Партия найдет свою дорогу. Может, станет даже более рейтинговой”.

По его словам, однажды уже был проведен эксперимент. “Завели в парламент певиц и музыкантов. Имеем очень музыкальный парламент. Некоторых депутатов найти невозможно - они постоянно на гастролях”, - отметил он.

На вопрос, кто станет новым председателем партии НСНУ, Д.ЖВАНИЯ ответил, что его не «интересует фамилия”. По его словам, “европейская партия не должна иметь одно лицо”. Он считает, что она должна иметь “команду умеющих и знающих менеджеров”.